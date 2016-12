"Vytvoření Národní rady pro obchod dokládá odhodlání zvoleného prezidenta zajistit znovu velikost americkému průmyslu a poskytnout každému Američanovi možnost mít slušné pracovní místo se slušnou mzdou," uvádí se podle agentury Reuters ve sdělení Trumpova týmu.

Trump udělal ze zahraničního obchodu jeden z hlavních bodů své předvolební kampaně. Zejména slíbil, že přehodnotí pro USA nevýhodné obchodní dohody s jinými zeměmi a postaví se proti nekalým obchodním praktikám Číny.

Pohrozil uvalit na čínské zboží vysoká cla a potrestat Peking za manipulování se směnným kurzem. Diplomaticky se už na ofenzívu proti Číně připravil zpochybněním dlouhodobé politiky "jedné Číny".

Navarro, který byl v kampani jedním z Trumpových poradců, je autorem několika knih a proslul zejména titulem Death by China: How America Lost its Manufacturing Base (Smrt z rukou Číny: Jak Amerika ztratila svou průmyslovou základnu), z níž se stal i dokumentární film. Navarro například navrhuje posílit styky s Tchaj-wanem, i když jeho oficiální uznání nedoporučuje.