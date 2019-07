ČTK

„Je pro mne důležité najít komisaře, kteří budou moci mít významná portfolia tak, aby bylo jasné, že východ a střed Evropy jsou zastoupeny odpovídajícím způsobem,” uvedla šéfka budoucí Evropské komise.

Zdůraznila, že její tým by měl být vysoce oddán své práci. „Dnes žádám lídry zemí EU, aby mi nabídli do komise ty nejlepší kandidáty co nejdříve to půjde,” prohlásila.

Nástup von der Leyenové do čela komise je součástí dohody šéfů států a vlád zemí EU dojednané na počátku měsíce na mimořádném summitu v Bruselu. Dohoda se kromě jména von der Leyenové do komise týkala také nástupu končícího belgického premiéra Charlese Michela do čela Evropské rady, Francouzky Christine Lagardeové do čela Evropské centrální banky a Španěla Josepa Borrella jako nového vysokého představitele pro bezpečnostní a zahraniční politiku EU.

Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci poté, co ji europarlament potvrdil jako příští šéfku EK

FOTO: Jean-Francois Badias, ČTK/AP

V čele europarlamentu dostal nakonec přednost Ital David-Maria Sassoli před možností nástupu Bulhara Sergeje Staniševa. Žádnou z vedoucích funkcí tak nezískal nikdo z regionu střední a východní Evropy. Polák Donald Tusk letos jako šéf Evropské rady končí.

Dobrá zkušenost s pragmatismem



Von der Leyenová v úterý ale novinářům řekla, že je odhodlána „dobrou zeměpisnou rovnováhu” ve své komisi zajistit. Už dříve uváděla, že si také ve svém týmu přeje rovné zastoupení mužů a žen. Politickým frakcím již slíbila, že klíčové místopředsednické posty v komisi obsadí socialista a první místopředseda nynější EK Frans Timmermans z Nizozemska a nynější dánská komisařka pro hospodářskou soutěž, liberálka Margrethe Vestagerová.

Dosavadní německá ministryně obrany v úterý před novináři připomněla, že v minulých letech se státy střední a východní Evropy často spolupracovala, a ocenila jejich pragmatičnost při řešení problémů.

Dosavadního předsedu EK Jeana-Clauda Junckera by měla von der Leyenová nahradit od počátku listopadu. Novou komisi musí ve spolupráci s členskými zeměmi EU sestavit do té doby. Už dříve slíbila, že polovinu jejího týmu budou tvořit ženy.