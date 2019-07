doh, Právo

Šejch Muhammad, viceprezident a premiér Spojených arabských emirátů, rozpad manželství potvrdil už koncem minulého týdne na sociálních sítích, kde odchod své ženy označil za zradu.

Podle zpráv z minulého týdne se Hája ukrývala v Německu, kde zkoušela získat azyl, podle Guardianu je však nyní zřejmě v Británii, kde vlastní luxusní nemovitost poblíž Kensingtonského paláce. Prominentní absolventka Oxfordské univerzity má přitom podle listu také blízko k britské královské rodině.

Dramatický rozpad manželství může mít i dopady na diplomatické vztahy na Blízkém východě – princezna Hája je totiž dcerou předchozího jordánského krále Husajna a nevlastní sestrou nynějšího krále Abdulláha.

Zkoušely utéct i dvě dcery

Hája je v pořadí šestou manželkou nynějšího vládce Dubaje, svatba se odehrála v roce 2004. Není to poprvé, co se vztahy v rodině šejcha Muhammada dostaly do centra pozornosti. Loni se pokusila ze země uprchnout jeho dcera Latifa. Lodě ji ale objevily u indického pobřeží a dívka byla odvlečena zpět do země. Podle aktivistů za lidská práva zůstává stále držená v Dubaji.

Emír Dubaje, viceprezident a premiér Spojených arabských emirátů, šejch Muhammad bin Rašíd Al-Maktúm

FOTO: Profimedia.cz

Loni v prosinci se v médiích objevily její fotografie s bývalou irskou prezidentkou Mary Robinsonovou. Ta později popsala princeznu jako „mladou ženu s problémy“, která lituje dřívějších výroků, že byla v Dubaji zneužívána. Irská politička za to schytala tvrdou kritiku.

V roce 2000 se do Británie pokusila uprchnout jiná Muhammadova dcera jménem Šamsa – i ji však čekalo odvlečení zpět.