V českém případě se jednalo o muže původem z jihoruského Čečenska, kterému ministerstvo vnitra udělilo azyl v roce 2006, když byl ještě předtím odsouzen ke tříletému trestu za loupež.

Později dostal devět let vězení za další loupež a vydírání. Tento trest si měl odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou. Ministerstvo mu kvůli opakovaným zločinům v roce 2014 azyl odebralo, proti čemuž se muž odvolal.

Když Městský soud v Praze odvolání zamítl, obrátil se cizinec s kasační stížností na Nejvyšší správní soud, jenž věc předal soudu unijnímu.

Salvini chce za každého migranta pokutu

Ten svoje úterní rozhodnutí zdůvodnil tím, že odepření či odejmutí práva na azyl nemá vliv na nárok na ochranu poskytovanou na základě Ženevské konvence či Listiny základních práv EU.

Italský ministr vnitra Matteo Salvini mezitím plánuje tvrdě udeřit na lodě neziskových organizací, které ve Středozemním moři zachraňují migranty. Za každého běžence vyloděného v Itálii chce udělovat pokutu, napsal britský list The Guardian, jenž má k dispozici návrh příslušného nařízení.

Loď libyjské pobřežní stráže u lodě s migranty provozované společností Mission Lifeline (ilustrační foto)

FOTO: Reuters

Za jednoho migranta by podle dokumentu hrozila pokuta ve výši od 3500 do 5500 eur (zhruba 90 až 141 tisíc Kč), dodal deník s tím, že návrh má vláda projednat v nadcházejících dnech. Plán též počítá s tím, že v některých případech by bylo možné odejmout licenci k přepravě lidí až na jeden rok.

„Je to jako pokutování sanitek za to, že pacienty vozí do nemocnice,“ reagovala na plán Claudia Lodesaniová, šéfka italské pobočky Lékařů bez hranic. Tato organizace by přitom podle nových pravidel musela za záchranu 80 tisíc lidí v posledních třech letech zaplatit zhruba 440 milionů eur (11,3 miliardy Kč) vyčíslil The Guardian.

Kapitánovi uložili zaplatit 10 tisíc eur

Na Maltě v úterý dostal pokutu ve výši 10 tisíc eur (zhruba 258 tisíc Kč) kapitán lodi německé nevládní organizace Lifeline Claus-Peter Reisch. Soud mu ji uložil za loňské nalodění migrantů u libyjských břehů, s nimiž následně připlul na Maltu. Verdikt soudce zdůvodnil tím, že plavidlo nemělo potřebnou registraci. Kapitán to ale v úterý odmítl s tím, že jeho plavidlo mělo řádnou registraci v Nizozemsku.

„Znamená to, že dalších 25 tisíc lodí bude mít stejný problém, zkontrolujte si registraci, možná je špatná,“ vzkázal včera kapitán kolegům, kteří plují po nizozemskou vlajkou.

Peníze z pokuty mají být rozděleny maltským organizacím, které se o uprchlíky starají. Loď, která je majetkem neziskové organizace, ale už maltské úřady dál nesmějí zadržovat.