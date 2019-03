Pavol Minárik, Právo

Pět poddůstojnic na základně Ghanzi v Afghánistánu v roce 2009 upozornilo nadřízené, že na ně vojenský prokurátor v hodnosti plukovníka hrubě a opakovaně sexuálně útočil.

„Protože nechyběli svědci ani důkazy, soud první instance plukovníka degradoval na vojína a odsoudil ho ke 2,5 letům vězení,“ řekla pro portál Onet.pl Božena Szubiňská, tehdejší zmocněnkyně ministerstva obrany pro ženy sloužící v armádě.

Při odvolacím řízení namítal vojenský prokurátor, že trest je až příliš vysoký. Následně soud zrušil nejen jeho degradaci na vojína a vrátil mu hodnost, ale změnil i nepodmíněný trest vězení na podmíněný s tím, že „pan plukovník by neměl z čeho žít“, napsal Onet.pl.

Žalobce žalobci oko nevypíchne



To, z čeho budou žít poškozené, z nichž tři nevydržely tlak okolí a z armády odešly a dvě, které se staly nechtěnými černými ovcemi, justici nezajímalo. „V armádě totiž převládá přesvědčení, že když už ženy do ní vstoupily, musí počítat s tím, že budou sexuálně obtěžovány, protože muži jsou už takoví. Pravdu naneštěstí měli i ti, kdo tvrdili, že ,prokurátor prokurátorovi oko nevypíchne‘,“ poznamenala Szubiňská.

Stále věřím, že se u soudů dovolám spravedlnosti bývalá vojačka Anna Marchlewská



Desátník Anna Marchlewská sloužila ve vojenské policii od konce roku 2016. Dokud se její život v armádě nezměnil na peklo, pokorně mlčela.

Když z ní však velitel jednotky, plukovník S., učinil nejdříve slovní, a pak i fyzický objekt sexuálních útoků, nevydržela. Poté, co se na ni vrhl, vrazila mu facku se slovy „nejsem děvka, ale voják“ a utekla.

Znásilnění jako pracovní úraz

„Stěžovala jsem si na plukovníkovo chování nejvyšším nadřízeným až do ministra obrany, ale ti mé stížnosti posílali obratem k vyřízení rovnou jemu. Navzdory žádným trestům a několika pochvalám jsem do dvou měsíců skončila na ulici a plukovník je dál velitelem. Stálo mě to hodně sil, zdraví i peněz, ale neustoupím. Stále věřím, že se u soudů dovolám spravedlnosti,“ dodává žena, která se soudí už přes dva roky.

Když důstojník znásilnil při vojenském cvičení podřízenou, justice si s případem nevěděla rady. Nejdříve shledala, že se nic nestalo, i když obviněný se přiznal. Následně odvolací osud ve městě Suwalki na východě Polska rozhodl, že obviněný je vinný a znásilněné přiznal odškodné ve výši 3900 zlotých (23,5 tisíce Kč).

„Jelikož v zastaralých předpisech o stíhání vojáků z povolání není o znásilnění při výkonu služby ani zmínka, soud rozhodl, že utrpěla jinou újmu. Podle článku pět trestního zákona označil znásilnění za ,pracovní úraz‘,“ napsal deník Fakt. Peníze nemá vyplatit pachatel, ale sociální pojišťovna.