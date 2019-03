K nástupní bráně doběhl Mavropoulos dvě minutý poté, co ji letištní personál uzavřel a nikoho už na palubu nepustil. „Byl jsem opravdu naštvaný, nikdo mi nechtěl pomoct se do letadla dostat,” uvedl muž, jenž cestoval do Nairobi na každoroční summit OSN pro životní prostředí.

Luckiest man alive, Antonis Mavropoulos was the only survivor of the Ethiopian crash because he missed the flight after he was refused to join others in the plane because he was just two minutes late



