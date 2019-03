Novinky, ČTK

Vývoz zbraní z USA v letech 2014 až 2018 vzrostl o 29 procent ve srovnání s lety 2009 až 2013. Na exportu zbraní se v posledních pěti letech podílely 36 procenty, zatímco v letech 2008 až 2014 byl podíl jen třicetiprocentní.

„USA dál upevnily svou pozici největšího světového dodavatele zbraní,” uvedla odbornice SIPRI na obchod se zbraněmi Aude Fleurantová. Bojové letouny, rakety krátkého doletu a další zbraně dodal Washington podle ní nejméně do 98 zemí světa.

Ruský export se propadá



Zatímco vývoz zbraní ze Spojených států v posledních pěti letech podle SIPRI rostl, export z Ruska, které je druhým největším vývozcem zbraní na světě, se propadal. Americký export v posledních pěti letech byl o 75 procent vyšší než ruský.

Důvodem ruského propadu byl podle stockholmského institutu nižší počet zakázek z Indie a Venezuely oproti období let 2009 až 2013. Venezuelský dovoz zbraní v poslední pětiletce klesl o 83 procent oproti předchozímu období.

Zvětšil se i čínský export, v letech 2014 až 2018 vyvážel Peking do 53 zemí světa, zatímco v letech 2009 až 2013 jen do 41 zemí a v letech 2003 až 2008 do 32 zemí. Nejvíce zbraní z Číny mířilo v posledních pěti letech do Pákistánu, vývoz do něj se podílel 37 procenty na čínském exportu.

Nakupuje Blízký východ, Indie, Pákistán i Austrálie



Celkově podle SIPRI vzrostl ve srovnání let 2014 až 2018 a pěti let předcházejících objem celosvětového obchodu se zbraněmi o 7,8 procenta a o 23 procent větší než v letech 2004 až 2008. Po USA a Rusku zůstávají největšími vývozci zbraní Francie, Německo a Čína.

Blízkovýchodní země stále větší množství zbraní dovážejí - ve srovnání let 2014 až 2018 a 2009 až 2013 vzrostl jejich import o 87 procent. Největším dovozcem je Saúdská Arábie, jejíž napjaté vztahy s Íránem jsou podle SIPRI hlavním důvodem rostoucího objemu nákupů zbraní. Rijád dokonce předstihl Indii a dostal se do čela žebříčku největších dovozců zbraní na světě. Po Saúdské Arábii a Indii jsou největšími dovozci Egypt, Austrálie a Alžírsko.

V posledních pěti letech tam stoupl i vývoz britských zbraní o 5,9 procenta, přičemž 59 procent britského exportu míří právě na Blízký východ. Podílely se na něm hlavně dodávky letadel do Saúdské Arábie a Ománu.

V Africe je největším dovozcem Alžírsko, které se podílelo 56 procenty na dovozu zbraní na černý kontinent.