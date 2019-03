Novinky

V Gurugramu v celém roce překračovalo množství nejmenšího prachu PM 2,5 (tedy s velikostí do 2,5 mikrometru, které se mohou dostat až do plic) hodnotu nad 200 mikrogramů na kubík, což je označované za vysoce nezdravé a u každého to může vyvolat vážné zdravotní potíže.

U 64 procent z 3000 měst, kde se měřilo množství polétavého prachu PM 2,5, překročil roční průměr hranici 12 mikrogramů na metr krychlový. Zpráva vypracovaná spolu s organizací Greenpeace upozorňuje, že na znečištění ročně na planetě předčasně umírá sedm miliónů lidí.

V první desítce měst je sedm indických, mimo jiné i Patna. Vklínil se tam na osmém místě čínský Chu-tan a dvě pákistánská města - třetí je Fajzalabád a desátý Láhaur.

Ind projíždí za smogu okolo Indické brány v Dillí.

FOTO: Adnan Abidi, Reuters

V první padesátce je 25 indických měst, 22 čínských, dvě pákistánská a bangladéšská Dháka. I když je Čína početně silně zastoupená, tabulka ukazuje, že znečištění v čínských městech pokleslo - mezi lety 2017 a 2018 o 12 procent. Metropole Peking také už není mezi stovkou nejznečištěnějších.

Nejhorší situace je v oblasti v zimních měsících, kdy se k průmyslové výrobě přidává ještě znečištění z lokálního topení.

Znečištění v centru Pekingu

FOTO: Jason Lee, Reuters

Teprve v druhé padesátce se objevují i města z jiných oblastí, než je indický subkontinent a Čína, 52. je Kábul, 72. mongolský Ulanbátar a 86. Kuvajt.

Nejznečištěnější je Balkán a Slezsko



Na 92. místě se objevuje první evropské město - bosenský Lukavac. Bosna je na mapě vyznačena jako nejznečištěnější evropská země, v tabulce je ještě na 102. místě Živnice a na 137. Gračanica. Na 234. místě je první evropské město mimo Balkán - polské Jaworzno.

Nejvíce znečištěná města v ČR

FOTO: Mapy.cz

V České republice je na tom nejhůře Dolní Lutyně na Karvinsku - v tabulce na 291. místě. Roční průměr tu činil 35,8 mikrogramů PM 2,5 na metr krychlový, zatímco v roce 2017 to bylo 32,23, Ostrava je na 382. místě. V Ostravě činil roční průměr PM 2,5 27,8 mikrogramů na kubík, zatímco předloni to bylo 30,1 mikrogramů.

V samostatné evropské tabulce je v první desítce polovina měst z Bosny, tři jsou makedonská a dvě polská. V první padesátce je 13 polských měst a deset českých. Kromě těch zmiňovaných ještě Těšín, Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Třinec, Vendryně, Studénka, Valašské Meziříčí (více zde). Jen v Dolní Lutyni je ale překročena v ročním průměru hranice 35 mikrogramů na kubík, která je označovaná za míru nezdravou pro citlivé skupiny osob. Po tři měsíce tam byla dokonce překročena hranice 55 mikrogramů na metr krychlový.

Roční imisní limit částic PM 2,5 je podle zákona o ochraně ovzduší 25 mikrogramů na metr krychlový, u polétavého prachu PM 10 je 40 mikrogramů na metr krychlový za rok a 50 mikrogramů za 24 hodin.

V ČR jsou při smogových situacích překračovány zejména limity polétavého prachu. Denní limity bývají v nejpostiženějších oblastech překročeny i více než trojnásobně.

Ke znečištěnému ovzduší v Moravskoslezském kraji zejména přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.