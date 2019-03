Odsouzen islamista, který chystal krveprolití v New Yorku

Soud v americkém městě Trenton poslal na 16 let za mříže muže z New Jersey, kterého předloni v únoru zatkla policie a který se přiznal, že chtěl vyrobit bombu a odpálit ji v New Yorku na podporu Islámského státu (IS).