„Po odhalení sochy jsme dostali přibližně 15 stížností převážně od rodin s malými dětmi,“ řekla televizi TV2 Charlotte Andersenová, marketingová manažerka obchodního střediska Rodovre Centrum na předměstí Kodaně.

Centrum uspořádalo výstavu voskových figurín hvězd zábavního průmyslu u příležitosti týdenních školních prázdnin. Jacksona nakonec vystřídal herec Brad Pitt.

Pop icon Michael Jackson as a wax dummy in the large mall outside Copenhagen, Denmark has caused fuss. Some felt offended because of the allegations of child abuse. The management promptly removed the dummy. But soon it was back on the place.—PC confuses ppl in DK too.--LOL pic.twitter.com/lT6tb1PXKF