Kouřovou stopu na obloze nad Viñales ukazují videa na sociální síti Twitter. Podle kubánského ministerstva způsobil tyto jevy pád meteoritu.

Nad Kubou zřejmě explodoval meteorit.

„Šli jsme z centra a viděli jsme, jak oblohu přetnula ohnivá koule," citovala média očitého svědka, španělského turistu Jesúse Nicolase. „Určitě to byl meteorit, a to velmi velký," dodal.

Report strong explosion in western Cuba. They think it may have been a meteorite

Web AccuWeather uvedl, že nad západem Kuby zřejmě těleso explodovalo, přičemž jeho fragmenty dopadly na různých místech provincie Pinar del Río. Fotografie zveřejněné na internetu ukazují malé černé kameny s tmavě červenými žilami uvnitř.

Caught the Florida/Cuba meteor bolide on webcam from EarthCam at Ft. Myer, FL.

Caught the Florida/Cuba meteor bolide on webcam from EarthCam at Ft. Myer, FL. They recorded it at just before 1:17 pm ET.