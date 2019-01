Případ se týká pečovatelského zařízení Hacienda HealthCare, které poskytuje dlouhodobou péči. BBC uvedla, že se klinika nachází poblíž Phoenixu.

Policejní sbor města Phoenix pro média uvedl, že se případem v tomto zařízení zabývá, podrobnosti však odmítl sdělit včetně toho, kdy vyšetřování začalo.

Podle webu televize NBC News je původní zpráva o porodu založena pouze na výpovědi jednoho nejmenovaného zdroje.

Hacienda Health Care in South Phoenix delivered a baby, although the mother has reportedly been in a vegetative state for more than a decade. No one noticed she was pregnant! Tonight on #Fox10Phoenix. pic.twitter.com/ikrs5mLhz1