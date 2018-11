Za jemenské války podle odhadů zemřelo hlady 85 000 dětí

Od začátku jemenské války mohlo v této arabské zemi na nemoci a podvýživu zemřít až 85 000 dětí ve věku do pěti let. Oznámila to ve středu nevládní organizace Save the Children. Údaj, který je podle ní střízlivým odhadem, je založen na informaci o lidech trpících těžkou formou podvýživy. Vzhledem k občanské válce neexistují v zemi žádné oficiální statistiky.