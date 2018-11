ČTK, BBC

Americká prokuratura míní Guzmána, přezdívaného kvůli jeho výšce 168 centimetrů El Chapo (Prcek), usvědčit z účasti na nejméně 33 vraždách. Někdejší vůdce obávaného kartelu Sinaloa je dále obžalován z únosu, pašování drog či praní špinavých peněz, napsal deník The New York Times (NYT). Hrozí mu za to doživotní trest.

Mezi oběťmi, o nichž porota zřejmě uslyší, by například měl být Israel Rincón Martínez, člen konkurenčního kartelu, který byl zabit v roce 2010 po vraždě syna jednoho z Guzmánových nejbližších spolupracovníků.

Guzmán dále podle prokuratury nařídil smrt či zabil neupřesněný počet policistů a lidí, kteří ho zradili, jako například Franciska Acevese Uríase, bývalého Guzmánova zabijáka, před třemi lety popraveného na parkovišti v mexickém Culiacánu.

Obhajoba: Je to inkvizice

Porota bude podle NYT muset posoudit statisíce fotografií a dokumentů. Stane před ní také nejméně 16 svědků, většinou bývalých přisluhovačů či rivalů.

Prckovi obhájci si kvůli tomu stěžovali soudci Brianu Coganovi, že pro ně není možné analyzovat veškerý materiál, a minulý týden jej jako důkaz demonstrativně donesli k soudu ve 23 plastových pytlech. Soudce ale jejich žádost o další, tentokrát již třetí odložení procesu odmítl.

Prominentní advokát Jeffrey Lichtman, který Guzmána hájí, minulý měsíc přirovnal postup prokuratury k inkvizici.

„Ústavní spravedlnost vzala za své, protože vláda chce předvést proces s expresním odsouzením,“ prohlásil obhájce, mezi jehož největší úspěchy se řadí zproštění viny vůdce newyorského rodinného klanu Johna Gottiho juniora.

Drogového bossa podle Lichtmana drží v nepřetržité izolaci, má zákaz kontaktů s rodinou, popovídat si může pouze půl hodiny za měsíc po telefonu se sestrou. Jeho stav se zhoršuje.

Obhájci mají za to, že úřady možná nastolily tyto přísné podmínky z obav, aby se muži několikrát vězněnému ve své zemi nepodařilo opět uprchnout. V minulosti to v Mexiku dokázal dvakrát.