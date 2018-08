Zbytek mostu v Janově pošlou dolů bagry i nálože, práce začnou do měsíce

S pomocí výbušnin i mechanickým rozebíráním by měl jít dolů zbytek Morandiho dálničního mostu v italském Janově. Stavba, jejíž část se před dvěma týdny zřítila a v jejíchž troskách zemřelo 43 lidí, by se měla začít bourat během zhruba 30 dnů. Oznámil to ve čtvrtek guvernér regionu Ligurie Giovanni Toti.