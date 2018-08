Novinky, ČTK

„Mám tu scénu pořád před očima. Lidi, kteří padali, jak se most rozpadal. Náklaďáky, auta,“ popsala svědkyně deníku La Repubblica.

Před pádem části viaduktu k němu žena směřovala po ulici pod ním. „Byla jsem deset metrů od mostu, když se zhroutil, jako by byl z mouky. (...) Byl to zázrak, ale je mi líto těch ubohých lidí, protože ten most už měl problémy,“ řekla obyvatelka Janova o jedné z nejvýznamnějších dopravních tepen města.

Video

Živě: V Janově se za plného provozu zřítil dálniční most

K takřka zázračným se řadí případ Davide Capella, který jel přes Morandiho most v okamžiku pádu. „Viděl jsem, jak silnice přede mnou mizí a zůstal jsem zkamenělý a bezmocný ve svém autě, které letělo dolů,“ uvedl 36letý hasič. Jeho auto ale nedopadlo tvrdě a Davide se z něj dokázal sám dostat. „Kolegové říkají, že to byl zázrak,“ dodal Capello.

Zřícený dálniční most v janově

Podobně vyvázl řidič kamionu, o kterém informoval web deníku Corriere Della Sera. „Vylíčil nám, že uslyšel obrovský rachot a následně byl vymrštěn z kamionu, který spadl. On se zachránil pouze s poraněnou kyčlí a ramenem,“ uvedl reportér italského listu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Letecké záběry zříceného dálničního mostu v Janově

Most se zřítil před polednem. Podle některých svědků pádu předcházel úder blesku. [celá zpráva]

„Blesk udeřil do spodku pilíře. Hned poté se začal drolit beton a pak se všechno zhroutilo a byl konec světa," citovala La Repubblica člena čtyřčlenné rodiny, která tragédii přihlížela.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Český kamión v troskách zříceného mostu

Štěstí měl Corrado Cusano, který prý po kritické části mostu projel deset nebo dvacet sekund před jejím zhroucením. „Otočil jsem se a viděl, jak most padá,“ řekl ve vysílání televize Rai. Potvrdil, že za ním byla spousta vozů, „protože jsme stáli v koloně“.

Podle poslední bilance při neštěstí zahynulo přes třicet lidí, další jsou zranění. Mezi zraněnými je i český řidič kamiónu. [celá zpráva]

Záchranáři prohledávají trosky zříceného mostu

