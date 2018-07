ČTK

V Donbasu se před čtyřmi lety velká část ruskojazyčného obyvatelstva postavila proti ukrajinské státní správě. Ozbrojení radikálové postupně obsadili velké regiony Doněcké a Luhanské oblasti, údajně se silnou podporou ruské armády. Navzdory mezinárodnímu úsilí se klid zbraní na východě Ukrajiny dojednat nepodařilo, konflikt si vyžádal přes 10 tisíc lidských životů.

Proti vzbouřencům podporovaným Moskvou v Donbasu bojuje pestrá směsice ozbrojenců, kromě pravidelných armádních jednotek, národní gardy a vojsk ministerstva vnitra je to i několik dobrovolnických sborů, často s problematickým politickým programem. Část z nich údajně financují ukrajinští oligarchové, část je napojena na ultrapravicové, krajně nacionalistické a polofašistické struktury.

Většina byla legalizována a podřídila se údajně armádnímu velení, některé ale dál vystupují autonomně. List Ukrajinska pravda nedávno napsal, že do armádních jednotek přešlo jen 33 ukrajinských radikálů.

Bez opory v zákoně



K největším sborům radikální domobrany patří takzvaná Ukrajinská dobrovolnická armáda (UDA), kterou řídí Jaroš. Bývalý šéf Pravého sektoru je teď poslancem ukrajinského parlamentu, jeho jméno se v průzkumech před volbami v roce 2019 objevuje i mezi kandidáty na prezidentský úřad. Další vojenskou skupinou nekontrolovanou Kyjevem je Dobrovolnický ukrajinský sbor Pravého sektoru (DUK PS). Jaroš se v roce 2015 s Pravým sektorem rozešel, do parlamentu prošel jako nezávislý.

Z informací ukrajinského tisku vyplývá, že generál Najev se s Jarošem snažil dojednat podmínky, za jakých by se radikálové začlenili do pravidelné armády a podřídili se jejímu velení. Podle ukrajinského serveru Obozrevatel Najev poukázal na to, že „ukrajinské zákony účast bojovníků UDA v bojových akcích na přední linii neupravují”, jinými slovy že dobrovolníci jednají protizákonně.

Podle Najeva je armáda ochotna jednat s dobrovolníky jen „na základě svrchovanosti práva a v rámci platných zákonů”. Podle ukrajinského generála v přední linii nemohou bojovat lidé, kteří v Donbasu „pečují o vlastní PR a hájí obchodní zájmy”, kteří nemají právo nosit zbraně a kteří nejsou příslušníky oficiálních ozbrojených sil.

O reakci Jaroše na podmínky účasti v dalších bojích ukrajinská média neinformují. Přinášejí jen prohlášení jednoho z dobrovolnických velitelů, podle něhož jednotky ukrajinských radikálů Donbas opustit nehodlají. „Dobrovolníci zónu protipovstalecké operace vyklidí, až bude vybojováno území okupované Ruskem, a to včetně Krymu," řekl novinářům velitel DUK PS Andrij Stempyckyj.