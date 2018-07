doh, Právo

Už před setkáním na hradě Windsor ale Trump vysekl britské panovnici poklonu. „Tolik let reprezentuje svou zemi, a nikdy se nedopustila chyby. Nenajdete nic zahanbujícího. Je to neuvěřitelná žena,“ chválil ji v rozhovoru pro bulvární list The Sun, v němž zároveň tvrdě sepsul britskou premiérku Theresu Mayovou.

Alžběta II. se od začátku své vlády v roce 1952 setkala se všemi americkými prezidenty s výjimkou Lyndona Johnsona, který během svého úřadování Británii nenavštívil. Páteční setkání s Trumpem a jeho chotí Melanií bylo pouze neformální, na audienci v Buckinghamském paláci se zatím čeká do doby, než americký prezident přijede na oficiální státní návštěvu – ta nynější je pouze pracovní.

Komentář k nahé Kate nezapomenut

V rámci četných protestů proti Trumpově návštěvě ale včera zaznívaly i hlasy, aby královna kvůli prezidentovým výpadům vůči Mayové setkání odřekla. K výzvám se připojilo i několik opozičních labouristických poslanců. „Trump je rasista a nerespektuje naši zemi. Proč se má setkat s naší královnou?“ napsala poslankyně Anna Turleyová.

Donald Trump a jeho žena Melanie při setkání s královnou Alžbětou II.

FOTO: Chris Jackson, ČTK/AP

Demonstranti také připomínali starší Trumpovy příspěvky na Twitteru, aby prezidentovi před setkáním s panovnicí zatopili. Komentáře se týkaly skandálu z roku 2012, kdy vévodkyni Kate při opalování s odhalenými ňadry na dovolené ve Francii tajně vyfotil bulvární fotograf. Britská média tehdy snímek odmítla otisknout a většina osobností se postavila na obranu manželky prince Williama. Ne tak Trump.

„Kdo by Kate nevyfotil a nevydělal na tom spoustu peněz, když se opaluje nahá? No tak, Kate!“ vzkázal jí tehdy familiárně. Zároveň dodal, že vévodkyně může „vinit pouze sebe“.

Zájem o Dianu



Některá média připomněla i starší rozpačitý moment ve vztazích Trumpa s královskou rodinou. Trump prý kdysi velmi naléhavě usiloval o princeznu Dianu, matku princů Williama a Harryho. Moderátorka Selina Scottová listu The Times před třemi lety vypověděla, jak si jí Diana po rozvodu s princem Charlesem stěžovala na to, že ji Trump zasypává nevyžádanými květinami a nahání jí strach.

„Zatímco se růže a orchideje vršily v jejím apartmá, měla stále větší obavy a nevěděla, co má dělat. Měla pocit, že ji Trump pronásleduje,“ popsala.

Protitrumpovské protesty v Londýně. Postavička představující amerického prezidenta měří šest metrů.

FOTO: Matt Dunham, ČTK/AP

Během nynější návštěvy Británie je to však Trump, kdo je pronásledován. Protestující se za ním chystají i k jeho golfovému resortu ve skotském Turnberry, kde americký prezident stráví víkend. Těšit jej může alespoň to, že tamní úřady nepovolily demonstrantům vypustit do vzduchu nafukovací karikaturu Trumpa, která včera létala nad Londýnem.

Policisté na koních hlídkují u golfového resortu u Turnberry ve Skotsku

FOTO: Peter Morrison, ČTK/AP