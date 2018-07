Turecká odnož stanice CNN uvedla, že za nehodou stojí kolaps mostu na železnici. Upřesnila, že vykolejilo šest ze celkem sedmi vagónů vlaku.

Z prvních záběrů z místa nehody je patrné, že se vagóny převrátily na pole vedle trati. Zraněným pomáhají záchranáři, zasahuje vrtulník.

Neštěstí se stalo u vesnice Sarilar, vlak mířil z Uzunköprü do Istanbulu, uvedla státní agentura.

A#train has derailed in #Turkey's #Corlu District #Tekirdag city (close to #Istanbul). Train was en route from #Edirne to Istanbul. State news media reports "multiple casualties" 6 passenger Wagis overturned "Tekirdağ'ın Çorlu" pic.twitter.com/09iPXdeFkT