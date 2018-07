Novinky, ČTK

Šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón, který je zároveň guvernérem provincie Čchíengráj, kde se jeskyně nachází, novinářům sdělil, že i když prší, úspěšně se daří odčerpávat vodu z trasy 3,2 kilometru, která chlapce dělí od svobody. „Dnes pršelo, ale hladina vody je stále na uspokojivé úrovni,” řekl Osottanakón.

V příštích dnech ale mají přijít intenzivnější srážky. „(Příští) tři nebo čtyři dny budou nejvhodnější pro operaci a záchrannou akci s využitím jednoho z akčních plánů. Budeme-li čekat příliš dlouho, nevíme, kolik vody naprší,” dodal guvernér.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nacvičování evakuace malých fotbalistů ze zatopené jeskyně

Upozornil, že silný déšť z minulého týdne měl uvnitř jeskynních prostor podobný efekt jako tsunami. Vyloučil možnost, že by se čekalo, až voda opadne a skupina bude moci být vyvedena ven, protože to by znamenalo čekat „do prosince až ledna”. „To nepřipadá v úvahu,” řekl Osottanakón.

O tom, kdy bude záchranná operace zahájena, rozhodne kvalita vzduchu uvnitř jeskyně a hladina vody.

Chlapci jsou v pořádku, ujistil guvernér

Guvernér rovněž ujistil, že děti jsou v dobrém stavu, přestože v jeskyni ubývá kyslíku. Jeho koncentrace klesla podle Osottanakónova pátečního prohlášení ze „zdravých” 21 procent na 15 procent. [celá zpráva] Organismus lidí začne ovlivňovat až stav, kdy koncentrace kyslíku klesne pod 12 procent.

„Děti se stále mohou procházet a hrát si,” řekl guvernér. Britští experti podle něj dospěli k závěru, že prostor, do nějž se skupina před vodou uchýlila, je „v pořádku”.

FOTO: Novinky s Mapy.cz a Reuters

Dodal také, že na cestě jsou zahraničí týmy zkušených potápěčů, kteří mají pomoci. „Vyzkoušeli jsme všechny záchranné plány, záchranné týmy vyberou nejméně rizikovou možnost,” sdělil Osottanakón.

Výcvik chlapců pokračuje



Thajští záchranáři se zatím nechtějí do evakuace uvězněných dětí pouštět, protože chlapci si ještě neosvojili potápěčské dovednosti. Osottanakón ale řekl, že pokud by se opět dostavily vydatné deště, potápěči okamžitě zahájí evakuaci skrze dlouhou chodbu s několika úzkými či zaplavenými úseky.

V sobotu záchranáři vynesli z jeskyně vzkazy, které děti napsaly svým rodičům. Byla mezi nimi i omluva trenéra, který je s dětmi v jeskyni uvězněn. [celá zpráva] V uplynulých dnech média spekulovala, zda bude z něčeho obviněn, veškeré tyto myšlenky však zastiňuje soustředění se na samotnou záchranu dětí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Záchranáři provrtávají do jeskyně díry

Týmy záchranářů se také snaží o alternativní vertikální únikové trasy a na místě už provedly sto vrtů, ale na skupinu zatím nenarazili. Při záchranných pracích v pátek zemřel jeden z dobrovolníků, kteří se do nich zapojili. [celá zpráva]