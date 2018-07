Novinky

Hrozící deště už nejsou tím největším nebezpečím, které chlapcům hrozí. V jeskynním komplexu totiž začíná ubývat kyslík. Jeho hladina v ovzduší se normálně pohybuje kolem 21 procent, úřady nyní informovaly, že v komoře, kde se chlapci nalézají, spadla na 15 procent.

Hladina kyslíku se zmenšila kvůli množství lidí, kteří se v jeskyni nyní pohybují. „Původně jsme si mysleli, že chlapci mohou zůstat v jeskyni v bezpečí docela dlouho. Okolnosti se ale změnili. Máme jen omezené množství času,“ prohlásil na tiskové konferenci velitel thajské jednotky SEAL Arpakorn Yookongkaew.

Záchranáři nosí balíčky s jídlem. Dvě děti v jeskyni trpí podvýživou.

FOTO: Reuters

„Nemůžeme déle čekat, až bude všechno připravené,“ dodal. Záchranáři nyní do komory pumpují kyslík, uvedla CNN s odvoláním na nejmenovaného člena jednotky SEAL. Podle nové lékařské zprávy dva z chlapců a trenér trpí vyčerpáním z podvýživy, sdělila dále zpravodajská stanice.

Thajští vojáci nesou do jeskyní jednu z vodních pump.

FOTO: Reuters

Varianta, že by chlapci, byť pod dozorem, zvládli proplavat zatopené pasáže náročné cesty, je tak opět o něco riskantnější. Cesta k týmu trvá zkušeným záchranářům šest hodin, ven pak o hodinu méně. Pakliže se ale situace bude nadále zhoršovat, budou k ní muset záchranáři přistoupit, aniž by chlapci byli dostatečně připraveni.

K záchraně dojde brzy, není ale jasné jak



Podle dánského záchranáře, Ivana Karadzice, který je na místě jako dobrovolník, se pokusí chlapce dostat ven buď během pátku, nebo soboty. Ve hře zůstává i scénář, že by se dalo k chlapcům provrtat.

Tento plán byl dříve zavrhnut, ale inženýrský tým narazil na díru zhruba metr krát metr širokou a zhruba 100 metrů hlubokou, která by mohla vést až do jeskyně, ve které se nacházejí chlapci. Cesta je však zatarasená, šéf inženýrů Thanes Weerasin ale věří, že by se dala prorazit.

FOTO: Novinky s Mapy.cz a Reuters

Záchranáři se mezitím stále pokouší vypumpovat co nejvíce vody z jeskyní. Soustředí se přitom zejména na komoru číslo tři, aby chlapci nemuseli používat potápěčské vybavení. Do komplexu ale voda stále přitéká a s přibývajícími dešti jí bude víc a víc.

Tělo zemřelého dobrovolníka míří do Bangkoku



Zatímco záchranáři usilovně pracují na záchraně, do Bangkoku zamířilo tělo jejich kolegy, dobrovolníka a bývalého vojáka Samana Kumana, když mu po cestě od chlapců došly zásoby kyslíku. K dosavadním 80 záchranářům se připojilo dalších 30 členů thajských SEAL.

Tělo dobrovolníka bylo převezeno na letiště v Bangkoku.

FOTO: ČTK/AP

Z Česka byli vysláni dva hasiči, kteří na místě prověří, jak by ČR mohla pomoci při záchraně fotbalového týmu uvízlého v zatopené jeskyni.