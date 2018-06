Ulice v okolí požáru policie uzavřela. Dvaadvacetiletý kuchař Connor Neil řekl, že lidé byli evakuováni ze svých domovů a „velká oranžová záře” vychází ze školy. Jeden ze svědků řekl BBC, že nynější požár vypadá jako mnohem horší než oheň před čtyřmi lety. Oheň se mezitím rozšířil na noční klub Campus a koncertní sál O2 ABC.

Glasgow School of Art is on fire again #Glasgowschoolofart #gsafire @BBCScotlandNews pic.twitter.com/IKalsFICIR