Muzeum na Twitteru uvedlo, že text obsahuje pět přeškrtnutých vět, čtyři sprosté vtipy a 33 řádků úvah o sexuální výchově a prostituci. Podobné vtipy a pasáže týkající se sexuální výchovy jsou v Anniných textech poměrně časté, připomnělo muzeum.

Over the decades #AnneFrank has grown to become the worldwide symbol of the Holocaust, and Anne the girl has increasingly faded into the background. These uncovered texts from her #diary bring the inquisitive and in many respects precocious teenager back into the foreground. pic.twitter.com/DgdXLTs95v