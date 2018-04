Pavol Minárik, Právo

Dvojice renomovaných polských autorů, publicistka Barbara Engelkingová a historik Jan Grabowski, na základě podrobného průzkumu píše, že podíl Poláků na likvidaci jejich židovských spoluobčanů byl podstatně větší, než se až dosud všeobecně uvádělo.

Autoři se věnovali výlučně osudům Židů, jimž se podařilo uniknout nacistům před deportací do koncentračních táborů nebo uprchnout během transportu do německých továren smrti vybudovaných na polském území. Údaje z vícero polských okresů podle autorů ukázaly, že „z každé trojice Židů, kteří tehdy hledali pomoc a záchranu u polského obyvatelstva, dva zahynuli buď přímo jejich rukou, nebo za výrazného přičinění Poláků“.

Život třeba jen za půl kila cukru

Že Poláci za druhé světové války masově zachraňovali Židy, je jen klamavá teze vládního Práva a spravedlnosti (PiS), řekla týdeníku Newsweek-Polsko Engelkingová. Dodala, že fakta jsou neúprosná a prokazují, že Poláci byli za války „nejen oběťmi či svědky zločinů, ale také jejich pachateli“.

Zároveň připomněla, že podél železnice do koncentračního tábora v Treblince se schovávali polští „dobrovolníci“ lovící Židy, jimž se podařilo vyskočit z vlaků. „Dostávali půl kila cukru za každého židovského uprchlíka, kterého zadrželi a předali nacistům. To oni hlídali v noci, aby se do jejich vsí nedostal žádný uprchlík, a v německém systému, který tomu měl zabránit, patřili mezi nejdůležitější,“ upozornila.

Na holokaustu se podílely desítky tisíc Poláků, které kolaborovaly s gestapem a vraždily Židy Wlodzimierz Cimoszewicz, bývalý premiér

Žena, jíž se společně s dalšími 13 lidmi podařilo vyskočit z vlaku, jenž je vezl na jistou smrt, nakonec stejně neunikla. Po návratu do rodné obce společně s dalšími uprchlíky hledala pomoc u známého sedláka, jemuž dali všechny cennosti. „Ten je však příští den téměř všechny vlastnoručně zavraždil,“ popisují autoři knížky jeden z nejtragičtějších případů. Podle nich ukryté Židy hledaly také hlídky polských dobrovolných hasičů. „Bohužel to byli Poláci, kdo ze zavražděných Židů strhával šatstvo, trhal jim zubní korunky a páchal na nich i další neuvěřitelná zvěrstva,“ píše se v knize.

Vláda PiS dlouhodobě usiluje o popření skutečnosti, že mnozí Poláci se mimo koncentrační tábory účastnili pronásledování Židů. Že je i vraždili, okrádali a že docházelo k protižidovským pogromům bez účasti nacistů.

„Vláda ve Varšavě chce přepsat dějiny“

Právě ve snaze zabránit informování o tomto nežádoucím tématu nedávno schválila kontroverzní zákon o holokaustu. Ten zatím posuzuje Ústavní soud.

„Vzhledem k tomu, že současná moc chtěla ještě předtím, než se kniha objeví na pultech, podrobně znát její obsah, vydavatel ho po dohodě s autory držel pod pokličkou,“ napsala Gazeta Wyborcza. PiS chce teď s pomocí zákonů přepisovat dějiny, které by neobsahovaly bolestnou a trpkou pravdu o polské účasti na pronásledování Židů, dodal list.

„Na holokaustu se podílely desítky tisíc Poláků, které kolaborovaly s gestapem a vraždily Židy. To ale nijak nezmenšuje hrdinství těch, kteří riskovali životy, aby pomohli obětem holokaustu. Současná generace Poláků za to není zodpovědná, ale pokud o tom mlčí nebo lže, přebírá tím na sebe odpovědnost a podkopává své morální hodnoty,“ řekl expremiér Wlodzimierz Cimoszewicz. Zákon o holokaustu, který PiS přijalo, označil „za snahu budovat pro vládní stranu image ochránců“.