Novinky, ČTK

Zařízení nazvané Sarco, jehož název je zkratkou pro sarkofág, vynalezli australský zastánce eutanazie Philip Nitschke a nizozemský designér Alexander Bannink. Jeho součástí je oddělitelná rakev a bombička dusíku. Osoba, která chce zemřít, stiskne knoflík a prostor se naplní dusíkem. „Zpočátku bude člověk malátný, ale pak rychle ztratí vědomí a zemře,“ řekl Nitschke.

První plně funkční přístroj, jejž lze vyrobit na 3D tiskárně, by měl být k mání do konce roku. To znamená, že každý, kdo si bude chtít Sarco vyrobit, si plánek stáhne do počítače a pak použije vlastní tiskárnu.

Návštěvníci si pocity při umírání v Sarcu mohli vyzkoušet ve virtuální realitě.

FOTO: Profimedia.cz

Přístroj tak řeší případnou nezákonnost asistence druhé osoby při sebevraždě. A jak podotýká Nitschke, stisknout knoflík je lepší než skočit pod vlak. „Věřím, že vybrat si, kdy zemřeme, je základním lidským právem, není to jen výsada těžce nemocných,“ řekl vynálezce.

Přístroj Sarco přilákal hodně návštěvníků veletrhu. Jeden z těch, kdo si ho ve virtuální realitě vyzkoušeli, řekl: „Byl to opravdu zážitek a zvláštní pocit. Ale velmi hezký a klidný. Člověk při tom pozoruje měsíc a moře. Je to velmi klidné.“

Země smrti zaslíbená



Není náhodou, že přístroj byl představen právě v Amsterdamu. Země Beneluxu jsou v otázce dobrovolného ukončení života velmi liberální. Nizozemsko jako první stát světa v roce 2002 eutanazii legalizovalo.

V roce 2015 pak z lidí, kteří v Nizozemsku zemřeli, zvolilo tento odchod ze světa 4,5 procenta. Drtivá většina těch, kteří zvolili eutanazii, trpěla závažnou chorobou či psychiatrickými problémy, jako je například ranné stadium demence.

Doktor Philip Nitschke.

FOTO: Profimedia.cz

Během let se z eutanazie stala v Nizozemsku norma, kterou akceptuje stále více lidí. To považuje za riziko doktorka Agnes van der Heideová z univerzity v Rotterdamu. „Existuje riziko, že mnohem víc lidí bude k zažádání o eutanazii inklinovat,“ uvedla v loňském roce s poukazem na neustále zvyšující se statistiky.

Je pak otázkou, zda společenská a technická dostupnost eutanazie, asistované sebevraždy či sebevraždy nepřiměje lidi volit odchod ze světa před snahou zdravotní či psychické problémy řešit.