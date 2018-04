Bulharsko hledá lék na vylidňování

Zatímco světová populace by se podle posledních odhadů OSN měla za tři desetiletí blížit k závratné hranici 10 miliard lidí, v řadě zemí Evropy, zejména na východě, nastal zcela protichůdný trend. Obyvatel tam poměrně rychle ubývá a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit.