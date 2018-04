Policie nyní pátrá po 25letém muži, který byl patrně opilý a v pátek v Chotěbuzi vykřikoval pravicově orientovaná hesla. Policisté mají teorii, že obě události mohou souviset.

Mladý muž najel terénním vozem do skupinky lidí, ale nikoho nezabil. Dvěma z nich způsobil méně závažná zranění. Pak z místa ujel. Jeden ze zraněných dokonce odmítnul ošetření a odešel.

Němec Jens R. v sobotu usmrtil dva lidi a zastřelil se. Měl dlouhodobé psychické problémy, v minulosti se už měl pokusit o sebevraždu. Ministr vnitra spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Herbert Reul řekl, že zemřeli jen dvě oběti, i když policie se původně domnívala, že oběti byli tři.

Ozbrojení policisté hlídkují v centru Münsteru

Záchranáři v Münsteru

Asi třicet dalších lidí bylo zraněno. Hasiči potvrdili, že událost se celkem mohla dotknout asi padesáti lidí.

Ministr vnitra Horst Seehofer uvedl: „Se zděšením jsem přijal zprávu o strašlivé události v Münsteru. Myslím na oběti, jejich příbuzné a přátele.”

Policejní dodávky v Münsteru

Spekuluje se, že z auta měli vyskočit ještě dva lidé. Policie ale informace o spolupachatelích zatím nepotvrdila.

Policistka na místě útoku

V centru města se v sobotu měla konat demonstrace Kurdů, kterou po události zrušili. Policie upozornila, že situace je nepřehledná, a nechce spekulovat o příčině události.

