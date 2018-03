Novinky

Všechny vagóny jsou v jednom tónu zelené barvy. Speciálně zabarvená okna propouští světlo, ale chrání prominentní cestující před zvědavými pohledy. Ačkoli je na vagónech uvedena rychlost 160 km/h, odborníci jsou přesvědčeni, že opancéřovaný kolos severokorejského vůdce takovou rychlost nemůže zvládnout. Vzhledem k hmotnosti se vlak může pohybovat rychlostí maximálně kolem 60 km/h.

Pokud Kim Čong-un vyrazí na cesty, současně s jeho speciálním vlakem vyjíždí i další dvě soupravy. Samozřejmě vnějškově k nerozeznání od speciálu. První projíždí trasu a stráž kontroluje místa, kde by potenciálně mohlo hrozit nebezpečí. Teprve poté v odstupu 20 minut až jedné hodiny jede speciální souprava. Vlak provázejí vrtulníky nebo letadla, uvádí n-tv.de. Následuje třetí vlak, který přepravuje bezpečnostní pracovníky a komunikační zařízení.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přijel do Číny

FOTO: Reuters Tv, Reuters

Kim Čon-un se luxusu nezříká ani na cestách. Má rád švýcarský sýr, šampaňské Cristal (cena lahve kolem 300 až 8000 eur, v závislosti na ročníku) a Hennessy koňak. K tomu všemu má ve speciálním vagónu i obrovské akvárium, kde jsou humři, langusty a ryby, aby si vůdce mohl vybrat lahůdku a ta byla čerstvá. Nechybějí ani vybraná francouzská vína.

Speciálním vlakem cestovali rádi také Kim Ir-sen a jeho nástupce Kim Čong-il, tedy dědeček a otec současné hlavy KLDR

Nejdelší cesta Kim Ir-sena po železnici se konala v roce 1984 a Kim při ní zavítal i do tehdejšího Československa. Vyjel přes Čínu do SSSR a odtud dále do Polska, Německé demokratické republiky, ČSSR, Maďarska, Jugoslávie, Bulharska i Rumunska. Domů se vrátil znovu přes SSSR.

Při cestě do Ruska v roce 2001 měl vlak Kim Čong-ila 22 vagónů a zajišťoval luxusní servis. Na naplánovaných zastávkách se doplňovaly zásoby humrů a vín značek Bordeaux a Beaujolais dopravených letecky z Paříže.

Kim Čong-il se vydal v roce 2011 do Ruska za tehdejším prezidentem Dmitrijem Medveděvem. Setkal se s ním v Ulan-Ude v sibiřském Burjatsku. Z Pchjongjangu urazil 4500 kilometrů.