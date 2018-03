Novinky

Analýza uvádí, že polovina obyvatel žijících v šesti zemích této oblasti chce odejít ze svých domovů v následujících pěti letech. Svou vlast chce opustit 44 procent obyvatel Senegalu, 42 procent Ghany a 38 procent Nigerijců. S odchodem počítá 22 procent obyvatel Jihoafrické republiky, 19 procent Keňanů a v Tanzanii je to nejméně, jen osm procent.

Počet migrantů z Afriky se proto v příštích letech výrazně zvýší, vzhledem k růstu populace, tvrdí studie. Do roku 2050 by se měl počet obyvatel Afriky zdvojnásobit, což zvýší chudobu a hlad.

V Africe nyní žije kolem 1,1 miliardy lidí. Pokud by se do Evropy rozhodlo emigrovat jen deset procent obyvatel, je to 110 miliónů lidí, připomíná analýza.

Vyšší počty žadatelů o azyl



Už nyní se například do Itálie dostávají migranti téměř výlučně afrického původu, především z Nigérie a Guineje. Zvyšující se počty žadatelů o azyl ze subsaharské Afriky potvrzuje také evropský statistický úřad Eurostat.

Z dat vyplývá, že v roce 2017 žilo v Evropě o 420 tisíc migrantů ze subsaharské Afriky více než v roce 2010. Celkem jich bylo v roce 2017 4,15 miliónu, v roce 2010 jich bylo 3,73 miliónu.

Země Evropské unie plus Norsko a Švýcarsko obdržely od roku 2010 do 2017 přes milión nových žádostí o azyl od běženců ze zemí subsaharské Ariky.