Miliarda liber denně. To je cena za extémní mrazy v Británii

Británie má za sebou týden extrémního počasí, které do značné míry zastavilo ekonomické a společenské aktivity v zemi, a podle analytiků činí škoda na hospodářství nejméně miliardu liber (přes 28 miliard Kč) za den. Píše to nedělník The Observer.