Přes víkend podlehlo arktické zimě nejméně osm osob, čímž se počet obětí chladné zimy od 1. listopadu do pondělí zvýšil na 47, přičemž mezi nimi jsou jen bezdomovci. Protože mrazivé podmínky budou panovat i nadále, úřady vyzvaly obyvatele, aby pomáhali starším a bezdomovcům, v zimě nejzranitelnějším.

Jeden člověk umrzl ve Francii, kde radnice otevřely pro bezdomovce tělocvičny a sportovní haly a kostely pro ně připravily teplé nápoje, přikrývky a topná tělesa.

Nejchladnější noc této zimy panovala na pondělí v Německu a v Rakousku. Tuhé mrazy, přívaly sněhu, stovka nehod u Lübecku a kolony v celkové délce 250 kilometrů, tak vypadala ještě v dopoledních hodinách situace na mnoha místech Německa. [celá zpráva]

Lomnický štít hlásí rekord

Na nejvyšší německé hoře Zugspitze klesla teplota k minus 27 stupňům Celsia, zatímco měřicí stanice na rakouském alpském vrcholku Sonnblick naměřila dokonce 30,6 stupně pod nulou. Rakouské ministerstvo vnitra informovalo, že vzhledem k mrazu nebude policie důsledně vymáhat zákaz zahalování obličeje na veřejnosti. Také v Polsku mají velkou zimu, v noci na pondělí padl v Goldapi na severu země letošní rekord minus 26,2 stupně Celsia.

Na Slovensku se příliv arktického vzduchu projevil především v severovýchodní části. Na Lomnickém štítě se teplota dokonce přiblížila ke třiceti stupňům pod nulou, což v historii měření od roku 1951 v tento den ještě nikdy nezaznamenali.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) sdělil, že i na mnoha dalších místech země padly letošní chladové rekordy. V polohách do tisíce metrů nad mořem bylo nejchladněji v obci Liptovská Teplička, kde se rtuť teploměrů zastavila na minus 23,4 stupně. A bude hůř: „Na Spiši, Oravě, Horehroní a Liptově může teplota vzduchu klesnout na minus 25 stupňů,“ varoval SHMÚ. [celá zpráva]

Řím vstával do bílého rána

Překvapení obyvatelé Říma se v pondělí po šesti letech probudili do zasněženého rána. Metropoli to dost zaskočilo – ilustruje to i rozhodnutí starostky Virginie Raggiové zavřít hned všechny státní školy, přičemž mnohé soukromé udělaly totéž. Zároveň magistrát omezil městskou dopravu, ačkoliv porce sněhu nebyla nijak kalamitní. „Úřad civilní ochrany povolal armádu, aby vyčistila římské ulice, kde napadlo jen několik centimetrů sněhu,“ hlásila televize RAI. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Řím zasypal sníh

Připomněla, že středomořské klima a blízkost moře přispívají k tomu, že zimy bývají mírnější a restaurace nechávají často v provozu terasy i v nejchladnějších měsících roku. „I když sněhová nadílka není obrovská, šla jsem si po letech zakoulovat,“ řekla studentka Maria Stradencinniová.

V Chorvatsku mají na tamní poměry hodně chladno – na jaderském pobřeží, kde silný vítr bránil přepravě na ostrovy, musí čelit teplotám pod bodem mrazu. Na severozápadě se uzavřely školy a úřady zakázaly těžkým vozidlům vyjíždět na cesty vedoucí k pobřeží. Přibližně tisíc chorvatských vojáků odhazovalo sníh v nejvíc postižených oblastech, kde napadlo přes 1,5 metru.

V Rumunsku nevyjelo 37 vlaků a desítky dalších nabíraly zpoždění. Starostka Bukurešti Gabriela Fireaová oznámila, že školy zůstanou zavřené nejméně tři dny, a varovala před cestami do sousedního Bulharska. Tam v některých oblastech závěje dosahují až půl metru a fouká silný vítr.