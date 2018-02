Některé české internetové obchody odmítají vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů s argumentem, že bylo dovezeno z Číny a zákazník ho má vracet do Číny. Podle spotřebitelské organizace dTest ale e-shop nemůže odmítat vrácení zboží z dovozu,... Celý článek Reklamujte si to v Číně, zkoušejí některé e-shopy fintu na zákazníky »