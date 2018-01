„Už v minulosti se diskutovalo o tom, zda by to nemohlo být tak, že v předem stanovenou večerní hodinu budou muset být všichni zase v kasárnách. Také do azylového řízení je třeba vnést pořádek,“ řekl Strache televizi ORF s tím, že ve Vídni je osm nevyužitých armádních komplexů, o nichž by šlo v této souvislosti uvažovat.

Herbert Kickl, ministr vnitra za FPÖ, se za Stracheho postavil. „Když požadujeme od našich mladých mužů a žen, aby strávili šest měsíců v kasárnách, tak proč bychom to nemohli očekávat od lidí, kteří u nás hledají ochranu?“ podotkl.

Jürgen Czernohorszky, vídeňský radní za soc. dem., záměr napadl. „FPÖ nahradila slovo integrovat výrazem internovat. Je to důkaz politické ubohosti, pokud někdo chce lidi, kteří k nám přišli, nikoli co nejrychleji postavit na vlastní nohy, ale jednoduše je zavřít,“ varoval.

Strache pak v neděli návrh zmírnil, když řekl, že přesun azylantů do prázdných armádních budov „není na pořadu dne“.

K realistickému pohledu na přistěhovalectví vyzval německé politické špičky list Die Welt. „Nastala doba rozloučit se s německými iluzemi. Nejde o azyl a o uprchlíky, ale o migranty. Jde o levicí zrozenou a kancléřským úřadem adaptovanou lež o tom, že nekontrolovaná přistěhovalecká politika nemá žádné důsledky. Protože v létě 2015 chyběl politický koncept, stala se mantra To zvládneme placebem. Avšak nadšení pro vítání prolnuté hlubokými sympatiemi vydrželo krátce,“ napsal list v komentáři.

CDU/CSU chtějí trestat antisemitismus

Welt připomněl, že ten, kdo v „létě otevřených dveří“ varoval před terorismem a růstem kriminality, byl až příliš často označován za nepřátelského vůči cizincům.

„Mezitím už víme, že tato varování byla oprávněná,“ shrnul deník s tím, že nový azylový zákon by se už neměl opírat o iluze a o dogmata.

Křesťanskodemokratická unie (CDU) německé kancléřky Angely Merkelové a sesterská Křesťanskosociální unie (CSU) požadují, aby byli z Německa vyhoštěni migranti propagující antisemitismus. V sobotu o tom informoval deník Die Welt.

„Kdo odmítá židovský život v Německu nebo zpochybňuje právo Izraele na existenci, pro toho nesmí být v naší zemi místo,“ uvádí se v návrhu zákona, který CDU/CSU chtějí předložit ve Spolkovém sněmu před 27. lednem, Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu. [celá zpráva]

Předloni se v Německu odehrálo takřka 1500 antisemitských incidentů a 62 procent německých židů potvrdilo, že protižidovské nálady pociťují v každodenním životě.

Nigérie už vrací migranty domů

Nigérie v sobotu zahájila leteckou evakuaci tisíců svých migrujících občanů z Libye domů. Od loňského července libyjská pobřežní stráž a lokální ozbrojené skupiny začaly bránit většímu počtu migrantů vydat se přes moře do Evropy. Množství lidí tak uvázlo v Libyi, kde často čelí těžkým životním podmínkám a zneužívání, včetně otrocké práce.

Ministr zahraničí Nigérie Geoffrey Onyema sdělil, že ještě v sobotu se mělo do Nigérie dvěma letadly vrátit kolem 800 lidí, s tím, že zpět poletí celkem kolem 5500 migrantů.