Policista v USA dostal za zabití neozbrojeného černocha 20 let

Na 20 let poslal ve čtvrtek do vězení americký soud bělošského policistu, který předloni zastřelil neozbrojeného černocha ve státě Jižní Karolína. Policista, jehož případ se stal jedním ze symbolů protestů proti údajnému policejnímu násilí vůči menšinám, tvrdil, že jednal v sebeobraně. Soud to však neuznal.