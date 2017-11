Archeologické naleziště Ventarrón, rozprostírající se na ploše asi dva a půl tisíce metrů čtverečních, bylo nalezeno teprve v roce 2007. Je to však jedno z nejstarších nalezišť v Americe, neboť obsahuje chrám s nástěnnými malbami, které odborníci datují až do dvou tisíc let před naším letopočtem.

Peruánské úřady uvedly, že požár vznikl na jednom ze sousedních pozemků, kde farmáři pěstují cukrovou třtinu, a následně se rozšířil až k archeologickému nalezišti.

„Požár bohužel postihl i nástěnné malby. Plameny totiž roztavily ochrannou plastovou konstrukci, která následně spadla přímo na ně a výraznou měrou je poničila,“ řekl agentuře AP archeolog Ignacio Alva.

„Zdá se, že 80 až 85 procent nástěnných maleb by mohlo být obnoveno. Odstranění zbytků popelu a kouře však bude vyžadovat spoustu úsilí a velmi pečlivé práce,“ svěřil se peruánský ministr kultury Salvador del Solar.