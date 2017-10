„Společně naše síly osvobodily celé město od nadvlády IS,” uvedl v prohlášení Trump. „Porážka IS v Rakce znamená rozhodující průlom v tažení proti IS a jeho hnusné ideologii. Osvobození hlavního města IS a většiny území pod jeho kontrolou se konec chalífátu IS blíží,” dodal.

Již v úterý si Trump připsal zásluhy za úspěšné tažení proti IS v Sýrii, když v pořadu The Chris Plante Show prohlásil, že toto teroristické hnutí ustupuje od té doby, co se ujal prezidentského úřadu.

Dobytí Rakky se dostalo do finální fáze v neděli, kdy byli z města evakuováni bojovníci IS s rodinami na základě dohody, ve které se zavázali umožnit odchod civilistům. O osvobození města z rukou džihádistů pak informovala exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) v úterý. Milice SDF pak vítězství oficiálně oznámily v pátek.