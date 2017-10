Larry Flynt nabízí deset miliónů dolarů za špínu na Trumpa

Vydavatel pornografie Larry Flynt nabízí až deset miliónů dolarů (218 miliónů Kč) za informace, které by mohly vést k zahájení procesu impeachmentu, ústavní žaloby, jež by amerického prezidenta Donalda Trumpa zbavila úřadu. Informovala o tom agentura AP s tím, že Flynt nabídku zveřejnil v celostránkovém inzerátu v nedělním vydání listu The Washington Post.