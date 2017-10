Je chytřejší Trump nebo Tillerson? Šéf Bílého domu má jasno

Americký prezident Donald Trump míní, že zpráva o výrazu „pitomec“, kterým ho měl podle americké televize NBC nazvat ministr zahraničí Rex Tillerson, je vylhaná. Uvedl to v rozhovoru, který v úterý zveřejnil časopis Forbes. Pokud to však Tillerson přece jen řekl, mohli by si porovnat své IQ testy, uvedl Trump.