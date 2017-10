Podle agentury AP Ivana Trumpová, která byla provdaná za realitního magnáta od roku 1977 do roku 1992, napsala, že jejich nejstarší syn Donald Trump mladší s otcem nemluvil od rozvodu celý rok. „Mohu jen kroutit hlavou nad tím, jak příšerné to bylo. Kdykoliv jsem zapnula televizi, uslyšela jsem své jméno,” vzpomíná na to, jak média propírala jejich manželskou krizi.

Ivana Trumpová se ale v knize zmiňuje i o období „oteplení” vzájemných vztahů, které podle ní trvá doteď. Prý spolu hovoří asi tak jednou týdně. Ona prý Donalda Trumpa povzbuzuje, aby dál používal twitter.

Tento týden v rozhovoru pro televizi CBS News připomněla, že dostala nabídku stát se americkou velvyslankyní v Česku, ale odmítla ji, protože „její život už je perfektní”.

Nakladatelství Gallery Books už v březnu informovalo, že kniha je nejen příběhem o mateřství, síle a houževnatosti, ale také o Ivanině dětství v komunistickém Československu, jejím útěku před režimem, životě v New Yorku, divoké romanci či o jejím mimořádném podnikatelském úspěchu.

Dnes osmašedesátiletá Trumpová, za svobodna Zelníčková, má s bývalým manželem tři děti - kromě Donalda mladšího ještě Ivanku a Erika. Také oni napsali některé části knihy a Ivana přemítá nad tím, že její bývalý manžel třeba není jediným nositelem příjmení Trump, který Bílý dům nazývá svým domovem. „Třeba za patnáct let může kandidovat na prezidentku?”, píše o dceři Ivance, která už nyní v Bílém domě pracuje jako prezidentova poradkyně.