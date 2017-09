„Nacházel jsem se jen kousek od místa, kde se incident odehrál. Část vlasů mně kompletně shořela. Všichni se snažili co nejrychleji vagón opustit, vládla tam obrovská panika. Moje první myšlenka byla, že celý vagón vybuchne,“ popsal Crowley.

„Lidé byli na krátký moment vystaveni ohni, viděl jsem cestující s popáleninami na obličeji. Osobně odhaduju, že tam bylo tak 20 zraněných. Bylo velké štěstí, že dveře byly otevřené, všichni tak mohli okamžitě utéct. Byl to strašný zážitek, můžu být rád, že jsem vyvázl pouze s ohořelými vlasy,“ doplnil.

Chard head from the fireball at #ParsonsGreen pic.twitter.com/9yohdYuHBj