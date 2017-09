Už samotný přílet letu DL431 z New Yorku do San Juanu stál za to. „Posádka projevila slušnou kuráž, aby se stihla dostat do nebezpečné oblasti, než zavřou letiště. Vůbec nevadilo, že všechna ostatní letadla vyslaná cestovními kancelářemi to vzdala, rozhodla se v San Juanu raději nepřistávat a otočila se,“ napsal v pátek list The Washington Post (WP).

Jason Rabinowitz, odborník na letectví, se na Twitteru podivoval chladnokrevnosti posádky: „Opravdu chce letět do San Juanu při hurikánu pátého stupně? Všichni ostatní to už obrátili!“

Now DL302 has to climb out of SJU, and they're doing so between the outer band of #Irma and the core of the storn. Amazing stuff. pic.twitter.com/lOq9Te5DO6 — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6. září 2017

V portorické metropoli potřeboval stroj méně než 50 minut na to, aby si to znovu namířil na nebe. Po odletu pod označením DL302 se stroj prosmýkl mezerou mezi vnější pásmem Irmy a jádrem živlu, což mu vlastně umožnilo přelet a především udržení si náskoku před živlem. Při zpáteční cestě dosedlo letadlo v New Yorku o půlhodinu dříve, než se plánovalo. „Znamenitá práce,“ uznal Rabinowitz.

„Kapitán před odletem ohlásil, že se radil a bude se i nadále radit s meteorology, kudy je to bezpečné. Pak už letušky rozlily bourbon, abychom si připili na to, že vše skončí šťastně,“ líčila cestující Cassandra Birkeyová.