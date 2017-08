Tasha Traffordová věděla, že její šance na přežití je malá. Odhodlání dát život svému dítěti však bylo silnější. „Udělat cokoliv, co by ublížilo mému nenarozenému dítěti, je nemyslitelné,“ svěřila se tehdy.

Syna přivedla na svět 12. prosince 2015, radovat se z něj však mohla pouhých jedenáct měsíců. V listopadu dalšího roku vážné nemoci podlehla. Nedožila se tak ani jeho prvních narozenin.

„Věděla, co se děje, ale příliš jsme o tom nemluvili. Byla to velmi dlouhá nemoc a pro Tashu to bylo neuvěřitelně těžké,“ řekl její otec Dai Gallivan.

Tasha Trafford made the ultimate sacrifice.https://t.co/uX6iVi1oSd — WalesOnline (@WalesOnline) 26. srpna 2017

V den, kdy Traffordová zemřela, měl Gallivan odletět na charitativní výstup na horu Kilimandžáro. Viděl ale, že stav jeho dcery se zhoršuje, své místo přenechal synu Davidovi.

„Věděl jsem, že nemohu jet. V nitru svého srdce jsem cítil, že když odjedu, Tasha už tady po mém návratu nebude,“ svěřil se Gallivan.

David seděl na letišti, když mu otec zavolal, že jeho sestra zemřela. I tak se ale rozhodl odletět a výstup na největší africkou horu dokončit, aby uctil její památku. Gallivan se na výstup chystá letos.