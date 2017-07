Zvítězili jsme nad IS, oznámil Irák. Džihádisté v Mosulu brání poslední metry území

Irácká armáda v neděli oznámila vítězství nad Islámským státem (IS) v jeho bývalé baště Mosulu. Podle irácké státní televize vojáci dosáhli břehu řeky Tigris u posledního útočiště džihádistů v západní části města. Podle agentury Reuters se někteří islamisté ve snaze uprchnout vrhli do řeky. Irácký premiér již dorazil na místo a blahopřál ozbrojeným silám k vítězství nad IS, na některých místech však mohou boje ještě pokračovat.