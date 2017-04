O Iráčanovi informovala už ve čtvrtek tiskové zprávě spolková vrchní prokuratura. Ta požádala o mužovo vzetí do vazby a soud žádosti vyhověl.

Abdal Básit A. se na sklonku roku 2014 dostal do Iráku. Vedl tam podle žalobců jednotku o zhruba deseti lidech, která se podílela na zločinech, jako jsou únosy, vydírání nebo zabíjení.

V březnu 2015 odcestoval do Turecka, odkud se začátkem loňského roku dostal do německého Wuppertalu.

Web SpiegelOnline zároveň uvedl, že Iráčanovi přitěžuje fakt, že mu před několika dny kdosi po telefonu, který odposlouchávaly tajné služby, řekl větu: „Nálož je připravena.“

Nálože připravili profesionálové

Důkazy o zapojení do útoku na fotbalisty nemá policie ani u druhého dříve podezřelého, osmadvacetiletého Němce. Policisté v úterý k jeho bytu přijeli kvůli údajné hádce v domácnosti. Jeden z nich si přitom všiml deštníku s logem hotelu, v němž fotbalisté Dortmundu přebývali.

„Odpálené nálože připravili profesionálové a odpálili je na dálku,“ řekl Ralf Jäger, ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska. Dodal, že pachatelé zůstávají stále na svobodě a ohlásili další útoky. „Hrozby bereme velmi vážně,“ upozornil ministr.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie na místě útoku na fotbalisty v Dortmundu

Burkhard Freier, šéf zemské kontrarozvědky, potvrdil, že tři dopisy s totožným obsahem, které se našly poblíž míst explozí, nelze jednoznačně připsat žádnému extremistickému směru. Poznamenal, že v dopisech chybějí arabské fráze a formulování požadavků na konci textu neodpovídá džihádistům z Islámského státu, kteří nevyjednávají. [celá zpráva]

V dopisech pachatelé žádají, aby Spolková republika stáhla průzkumné letouny Tornado využívané v boji proti IS a aby uzavřela základnu amerických vojsk v německém Ramsteinu. V textu také stojí, že sportovci a další prominenti v Německu i v jiných „křižáckých zemích“ jsou nyní na „listině smrti“ sestavené IS.

Uzbekové varovali před útočníkem ze Stockholmu

Autobus s fotbalisty bundesligového Dortmundu v úterý večer cestou na domácí zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem poškodily tři exploze. Zranění ruky při nich utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který se v nemocnice podrobil operaci.

Uzbekistán mezitím oznámil, že před vazbami svého občana Rakhmata Akilova na teroristy varoval nejmenovanou západní zemi ještě předtím, než muž před týdnem ve Stockholmu najel nákladním vozem do davu. Atentát si vyžádal čtyři mrtvé a dalších 15 zraněných.

Uzbecký ministr zahraničí ale neupřesnil, zda upozorněným státem bylo Švédsko, kde Uzbek žil a kde neúspěšně žádal o azyl.

Uzbecká policie na něj v únoru vydala mezinárodní zatykač kvůli podezření z náboženského extremismu. Ve vlasti mu tak hrozilo až 20 let vězení.

Akilova podle ministra naverboval IS krátce poté, co v roce 2014 opustil vlast. Švédové o jeho sympatiích s extremistickými organizacemi věděli, policie prý ale neměla žádné indicie, že by plánoval útok.

Rakouský ministr vnitra Wolfgang Sobotka se po sérii teroru v evropských velkoměstech rozhodl přepracovat nynější bezpečnostní koncepce v zemi.

S ohledem na dva připravované maratóny, ve Vídni a Salcburku bude, platit zvýšená pohotovost, navíc bude 24 hodin denně připraveno zasáhnout 70 příslušníků policejní jednotky zvláštního určení Cobra.