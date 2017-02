Rzeczpospolita také uvedla, že řidič pancéřované limuzíny neměl dostatečné zkušenosti. Pouze ten večer zaskakoval za tři mnohem zkušenější kolegy, kteří měli volno.

Szydlová po nehodě skončila v nemocnici, mluvčí kabinetu od počátku tvrdil, že premiérka je jen potlučená a „nic vážného se nestalo”.

Polská premiérka Beata Szydlová

FOTO: Kacper Pempel, Reuters

Tři dny po havárii, kdy malý fiat narazil do vládní kolony a vůz Szydlové čelně narazil do stromu, však stále chybí oficiální lékařská zpráva o zdravotním stavu premiérky. „Je třeba předpokládat, že není tak dobrý, jak o něm informuje mluvčí,” komentoval týdeník Polityka. „Kdyby došlo jen k běžným pohmožděninám a škrábancům, (...) pacientka by už jistě byla doma,” píše týdeník. Zároveň zdůraznil, že nemá smysl ukrývat pravdu, protože stejně vyjde najevo. „Zveřejnění pravdivé zprávy je v zájmu premiérky. Společnost má právo vědět, co se děje.”

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Policie zasahuje u dopravní nehody polské premiérky Szydlové

Spojenci Kukizovi došla trpělivost

„Mlčel jsem, když limuzíně premiéra Andrzeje Dudy praskla za jízdy pneumatika. Byl jsem potichu, když vůz ministra obrany Antoniho Macierewicze během nehody zničil několik aut. Ale potřetí, když premiérka Szydlová jen o vlásek unikla opravdovému neštěstí, už mlčet nebudu. Pohár trpělivosti přetekl,” řekl Pawel Kukiz místopředseda parlamentního výboru pro kontrolu tajných služeb a lídr hnutí Kukiz15, které v parlamentu podporuje vládu.

„Jestliže se vládní moc není schopna postarat o vlastní bezpečnost, tak jak pak vypadá ta naše? Tento všeobecný chaos je paralyzující. V normálním státě by po sérií podobných událostí ministři zodpovědní za bezpečnost okamžitě podali demisi. U nás plní roli propagandistů,” řekl Kukiz.

Radio TOK FM se domnívá, že v žádné jiné evropské zemi nečelí představitelé státu takovému nebezpečí jako v Polsku. „Ta hrozba nemá stranickou příslušnost. Je za ní jen naše chvástání se, hloupost, neprofesionalita a nekompetence,” uvedla moderátorka v pondělním vysílání. „Ukončete ten amatérismus, nebo se opravdu pozabíjíte,” dodala.