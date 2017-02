Žena si podle britské BBC chtěla jít do obchodu koupit ozdobnou brož na čepici, ochranka ji však nechtěla dovnitř se zahalenou hlavou pustit. Poté, co žena odmítla vejít do obchodu bez pokrývky hlavy, musela odejít.

„Odmítli mou matku léčící se s rakovinou pustit dovnitř, protože nemá vlasy a nechtěla jít dovnitř s holou hlavou. Je to hanebné a nehumánní,“ napsala podle BBC dcera na sociální síti Facebook.

Její příspěvek se rychle rozšířil a obchod Galeries Lafayette byl na francouzských sociálních médiích velmi kritizován.

Ochranka zašla příliš daleko



Obchod okamžitě rodinu kontaktoval a situaci okomentoval jako „šokující incident, který v žádném případě nereflektuje hodnoty obchodního domu.“

Proč ochranka tímto způsobem jednala, není jasné. Případ ani nejeví souvislosti s francouzským zákonem z roku 2010 o zákazu zahalování tváře na veřejnosti.

Obchodní dům sdělil, že členové jeho ochranky měli kvůli zvýšené protiteroristické pohotovosti právo požádat návštěvníky o odstranění všeho, co by mohlo jejich tvář zakrývat. Souhlasí nicméně s tím, že ve své snaze zašli příliš daleko. Z případu vyvolá personální důsledky.

Zpřísněná bezpečnostní opatření platí kvůli atentátům, jimž byla Francie vystavena v letech 2015 a 2016. Zemřelo při nich 238 lidí, zejména v Paříži.