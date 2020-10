V Jihočeském kraji domlouvají koalici bez ANO. Hejtmanem by mohl být Kuba

Podpis koaliční dohody by mohl být podle Kuby hotový do jednoho týdne. „Nyní nás budou čekat další jednání o konkrétním rozdělení portfolií, konkrétním rozdělení úkolů. Během budoucích dnů by mělo být rychle jasno. Koaliční smlouva včetně programu, by mohla být uzavřena někdy v průběhu příštího týdnu,“ uvedl při podpisu memoranda Kuba. Podle kterého by se mělo jednat hlavně o koalici, která bude pracovitá.