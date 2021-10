Šéfem klubu lidovců bude Výborný, poslance SPD povede dál Fiala

Volby do Poslanecké sněmovny vyhrála koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), druhé bylo ANO a třetí koalice PirSTAN.

Do dolní komory se dostala také ještě SPD Tomia Okamury. Očkává se, že obě koalice půjdou společně do vlády a ANO s SPD do opozice.