Byl nával, voliči spěchali na chalupy

„Vzal jsem to sem při cestě z práce, dělá se hezky, tak vypadneme z města,“ prozradil jeden z čekajících. Už v půl páté tady registrovali dvacetiprocentní účast, přišlo 175 ze 861 tamních voličů. „Dalších osm dorazilo s voličským průkazem,“ upřesnila zapisovatelka Miroslava Vejvodová.

Také v Praze lidé šli z práce rovnou volit, aby mohli vyrazit na víkend. Před ZŠ Mikulova na Jižním Městě proudily chvílemi davy voličů. „Zatím jsme se nenudili,“ potvrdila Právu členka komise, která odhadovala, že do pozdního odpoledne dorazilo 20 procent oprávněných voličů, ve vedlejší místnosti dokonce 30 procent.

„Zájem je. Je pátek, lidi chtějí odjet. Možná večer budeme sedět a nic se nebude dít,“ hodnotila další členka aktuální dění. Podle ní do odpoledne volily převážně starší ročníky.

Volby do Poslanecké sněmovny 2021. Kompletní návod včetně harmonogramu Parlamentní volby

Letos byl mezi voliči velký zájem o voličské průkazy. V šumavských turisticky atraktivních obcích včera hlásili hodně přespolních, někde jich hlasovalo až několikanásobně víc než místních. Zájem o průkazy měli hlavně lidé ve městech. „Magistrát Hradce Králové vydal letos 1282 voličských průkazů, před čtyřmi lety to bylo 1066,“ uvedla Kateřina Šmídová, mluvčí magistrátu.

Někde mají urny na méně obvyklých místech. Např. obyvatelé Moravské Nové Vsi na Břeclavsku šli letos volit do školky místo do školy. Ta se totiž stále vzpamatovává z následků tornáda, stejně jako někteří voliči. „Při tornádu jsem byl zraněn, doktoři v pražské vojenské nemocnici mě dávali dohromady, tak nevím, co se tu dělo. Podle dění po tornádu ale politiky nehodnotím,“ řekl dvaadevadesátiletý Ján Novenko.