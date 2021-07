Bartoš si proti Babišovi v Ústeckém kraji věří

Pokud přijdou volit všichni odpůrci Andreje Babiše (ANO) v Ústeckém kraji, může premiér v přímém střetu s lídrem pirátů a STAN Ivanem Bartošem prohrát. Tak si šéf pirátů maluje své šance poté, co celostátní výbor ANO přesunul Babiše do čela kandidátky na Ústecku. Do trháku s Bartošem nabádal Babiše prezident Miloš Zeman.